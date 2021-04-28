Лакшми Миттал встретился с Касым-Жомартом Токаевым и Аскаром Маминым

Лакшми Миттал представил Премьер-Министру и Президенту конкретные инвестиционные планы, которые в первую очередь направлены на модернизацию активов компании и значительное улучшение экологических показателей.

Исполнительный Председатель ArcelorMittal Лакшми Миттал встретился с Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым для обсуждения планов ArcelorMittal по дальнейшему развитию компании в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Лакшми Миттал представил Премьер-Министру и Президенту конкретные инвестиционные планы, которые в первую очередь направлены на модернизацию активов компании и значительное улучшение экологических показателей. Кроме того, компания ориентируется на стабильное производство, работу по самым высоким стандартам в области охраны здоровья и безопасности труда, производство продукции высокого качества и на внедрение новых и современных технологий там, где это возможно. Компания также намерена принимать активное участие в социальном развитии городов своего присутствия и вносить важный вклад в экономическое развитие Казахстана.

Справочно: ArcelorMittal является одним из крупнейших инвесторов в горно-металлургическом секторе Республики Казахстан. За более чем 25 лет работы в стране было инвестировано более 5 миллиардов долларов США. АО "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим работодателем в регионе - более 30 тысяч казахстанцев работают в стальном, угольном и железорудном подразделениях компании. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в Карагандинской области. Она также является одним из крупнейших экспортеров в перерабатывающей промышленности, порядка 80% ее продукции идет на экспорт.

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