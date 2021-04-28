Аким Алматы: Дефицит мест в алматинских школах будет снижен на 73%

В результате демографических процессов за 10 лет количество детей дошкольного возраста в городе увеличилось на 79 тыс. детей.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что в этом году дефицит мест в школах будет снижен на 73%, передает zakon.kz.

Сагинтаев на телеканале "Алматы" сообщил, что в городе быстро растет население. Только за последние 10 лет территория города выросла более чем в 2 раза, а население с Алматинской агломерацией сегодня составляет свыше 3 млн человек.

Рост населения идет за счет высокого естественного прироста в 30-35 тысяч новорожденных ежегодно, а также значительно растущей внутренней миграции.

В результате демографических процессов за 10 лет количество детей дошкольного возраста в городе увеличилось на 79 тыс. детей. В очереди в дошкольные организации состоит более 45 тыс. детей в возрасте 1-6 лет, 21 тыс. детей - 3-6 лет. За это же время количество школьников возросло на 120 тыс. человек. Сегодня на фоне ежегодного прироста в среднем в 12 тыс. учащихся почти 40% государственных школ перегружены.

Перед акиматом стоит задача - полностью покрыть потребность города в дошкольных и учебных местах, по крайней мере, на ближайшие годы.

Поэтому была принята специальная трехлетняя Программа форсированного строительства объектов образования.

В прошлом году было построено 4 государственных ясли-сада на 670 мест и 48 частных дошкольных организаций на 1,3 тыс. мест. Кроме того, ведется строительство 4 государственных детских садов на 640 мест. Также после возврата из долгосрочной аренды и проведения сейсмоусиления с капитальным ремонтом открывается государственный детский сад на 315 мест.

В этом году планируется открытие 65 частных детских садов на 5 тыс. мест. Кроме того, разрабатывается ПСД и определяются места для строительства 10 детских садов более чем на 2,3 тыс. мест.

Другим важным вопросом в дошкольном образовании для родителей является оплата. Правительство поддержало нашу инициативу по частичному погашению за счет бюджета оплаты за дополнительные услуги в частных детских садах, что сделает их доступнее.

В качестве альтернативного решения рассматривается вопрос определения критериев в виде ваучерного механизма для семей, чьи дети состоят в очереди - малообеспеченные семьи, многодетные семьи, молодые семьи, родители-инвалиды, матери-одиночки.

Уже ведется подготовительная работа и данный механизм впервые будет реализован в Алматы, что позволит дополнительно охватить дошкольным образованием 5 тыс. детей.

В сфере среднего образования также ведется работа по строительству и модернизации школ. В период с 2010 по 2019 год построено 15 новых школ и 21 пристройка к действующим школам на 22 тыс. мест. В 2020 году введены в эксплуатацию 2 государственные школы в Ауэзовском и Турксибском районах (1 800 мест), 5 пристроек к действующим школам (2 017 мест) и открыты 2 частные школы (1 390 мест) на более чем 5,2 тыс. мест.

В текущем году за счет бюджета ведется строительство 8 школ на 12,6 тыс. мест в Алатауском, Наурызбайском и Турксибском районах. Продолжается строительство 17 пристроек к школам на 8,2 тыс. мест. Также для улучшения условий обучения привлекаются инвесторы. Уже в этом году будет открыто 6 частных школ на 1700 мест.

В результате в 2021 году дефицит мест в школах будет снижен на 73%, или на 22,6 тыс. ученических мест. При этом будет создано более 1,5 тыс. рабочих мест для педагогов и других специалистов.

Кроме того, еще 14 проектов порядка 6 тыс. ученических мест планируется реализовать в 2022-2023 гг. Дополнительно в рамках ГЧП будет проведена реконструкция и строительство 8 школ. В ближайшие 2 года будет создано еще 6,3 тыс. ученических мест.

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