"Мисс Кызылорда" ответила на слухи о своей пропаже

Она посетовала, что о ней появилось много постов в соцсетях.

В соцсетях и СМИ появилась информация, что финалистка конкурса красоты "Мисс Казахстан – 2019" и "Мисс Кызылорда – 2017" Гульнур Нуртаза пропала и была объявлена полицией в розыск. Девушка на своей странице в Instagram прокомментировала свою пропажу, сообщает zakon.kz.

В ДП города Алматы информировали, что минувшей ночью поступило заявление о пропаже Гульнур от ее подруги.

Затем стало известно, что с девушкой все в порядке и что она, якобы, уехала в Тараз.

Теперь Гульнур в Instagram сама написала о том, что у нее все хорошо. Она посетовала, что о ней появилось много постов в соцсетях. Отметила, что в Тараз она не ездила и ситуация другая. Какая именно она не уточнила, но поблагодарила казахстанцев за теплые пожелания.

В начале года пользователи бурно обсуждали новость о том, что "Мисс Кызылорда" работает посудомойщицей. Причиной тому стало видео с Гульнур Нуртазиной, работающей в одном из кафе Кызылорды.

Оказалось, что ее красота помешала ей устроиться в другом месте: женщины не берут на работу из ревности, а мужчины предлагают интим.

Как сообщили знакомые Гульнур, девушка оказалась в сложной жизненной ситуации. Когда ей было 15, у нее умер отец, а в прошлом году от коронавируса скончалась ее мама.

Однако девушка отказалась участвовать в шоу на Первом канале.

Я не хочу участвовать там, где хотят принизить меня, мой народ и мою страну, - прокомментировала Гульнур Нуртазина свое решение.

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