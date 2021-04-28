Сагинтаев: Количество спортивных объектов в Алматы будет доведено до четырех тысяч

В прошлом году было построено более 700 открытых спортплощадок.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе презентации проектов по строительству социальных объектов рассказал об объектах для оказания социальных услуг и занятий спортом, сообщает zakon.kz.

Презентация проводилась в прямом эфире телеканала "Алматы".

Аким отметил, что за последние два года в мегаполисе построено десятки социальных объектов. Эта работа ведется, исходя из реальных потребностей жителей. В том числе по строительству объектов для оказания социальных услуг и занятий спортом.

Серьезным вызовом большого города, где проживают свыше 53 тыс. человек с ограниченными возможностями, является обеспеченность объектами для реабилитации. Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что стоит задача развивать Алматы как инклюзивный город с равными возможностями для всех.

Завершается строительство Дома социальных услуг. Его главная цель — оказание широкого спектра социальных услуг по принципу "одного окна", где каждый житель нашего города будет иметь возможность, вне зависимости от места регистрации, получить государственные услуги. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Кроме того, разрабатывается ПСД для строительства двух центров реабилитации для детей и для взрослых. Прорабатывается проект строительства спортивного комплекса с бассейном для лиц с ограниченными возможностями.

С целью обеспечения спортивной инфраструктурой ведется строительство спортивных объектов, количество которых доведено до 4 тысяч. В прошлом году было построено более 700 открытых спортплощадок. Для работы на таких придворовых спортивных площадках привлечено порядка 300 инструкторов и тренеров из профильных федераций посредством программы "Енбек".

Вместе с тем городу необходимы крытые площадки. В текущем году за счет местного бюджета на окраинах города будет построено 6 физкультурно-оздоровительных комплексов и один теннисный центр.

За счет внебюджетных средств запланировано строительство 6 новых спортивных объектов, в том числе ФОК, центр настольного тенниса, теннисный центр, борцовский комплекс, зал гимнастики. Также будет достроена вторая очередь спортивного комплекса на МКЛТ "Сункар".

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