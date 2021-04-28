Полицейский подстрелил коллегу в Алматинской области

Участковый инспектор с огнестрельным ранением бедра госпитализирован.

Инцидент произошел 27 апреля в Райымбекском районе Алматинской области около полуночи, сообщает zakon.kz.

Об инциденте написал в Facebook начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

По его словам, конфликт между сотрудниками произошел на почве личных неприязненных отношений.

В результате один из них - участковый инспектор с огнестрельным ранением бедра госпитализирован в больницу села Нарынкол. В него стреляли из табельного оружия.

Для разбирательства я выехал на место происшествия. В результате выяснены все обстоятельства. По данному факту УСБ начато досудебное расследование по статьям 24 ч. 3, ст.99 ч. 1 УК РК (покушение на убийство). Кроме того, за упущения в оперативно-служебной деятельности и ослабление контроля за личным составом мной освобожден от занимаемой должности первый заместитель районного отдела полиции, курирующий именно деятельность наружных служб. начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев

Также уволены по отрицательным мотивам сотрудники, находившиеся рядом в период конфликта коллег. К строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц.

В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное.

Руководство Департамента полиции Алматинской области примет исчерпывающие меры по соблюдению законности и дисциплины в собственных рядах. Каждому нарушению будет дана принципиальная оценка вплоть до увольнения из органов внутренних дел. Выяснения личных отношений на службе недопустимы. начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев

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