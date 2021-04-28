В Киеве прошел марш в честь дивизии СС "Галичина"

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Колонна прошла маршем по центру города мимо правительства и Верховной Рады до майдана Незалежности (площади Независимости).
В украинской столице прошел марш в честь 77-летия львовской дивизии "Галичина", сообщает zakon.kz.
Мероприятие под названием "Марш вышиванок" было анонсировано несколькими националистическими организациями, передает Страна.ua.
Колонна прошла маршем по центру города мимо правительства и Верховной Рады до майдана Незалежности (площади Независимости).
В феврале Львовский областной совет обратился в правительство и Верховную Раду с просьбой признать на государственном уровне бойцов дивизии СС "Галичина" борцами за независимость Украины.
Соединение "Галичина" в годы Великой Отечественной войны входило в нацистское формирование СС, которое возглавлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер.
Летом 1944 года дивизия пыталась сдержать наступление Красной Армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.
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