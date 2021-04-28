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В Киеве прошел марш в честь дивизии СС "Галичина"

Фото: vesti.ua 28 апреля 2021, 22:56

Колонна прошла маршем по центру города мимо правительства и Верховной Рады до майдана Незалежности (площади Независимости).

В украинской столице прошел марш в честь 77-летия львовской дивизии "Галичина", сообщает zakon.kz.

Мероприятие под названием "Марш вышиванок" было анонсировано несколькими националистическими организациями, передает Страна.ua.

Колонна прошла маршем по центру города мимо правительства и Верховной Рады до майдана Незалежности (площади Независимости).

В феврале Львовский областной совет обратился в правительство и Верховную Раду с просьбой признать на государственном уровне бойцов дивизии СС "Галичина" борцами за независимость Украины.

Соединение "Галичина" в годы Великой Отечественной войны входило в нацистское формирование СС, которое возглавлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер.

Летом 1944 года дивизия пыталась сдержать наступление Красной Армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.

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