Сокращен бюджет – в Павлодаре не нашли средств на стерилизацию бродячих животных

Зато сумма на их отстрел увеличилась.

В этом году из городского бюджета не выделили средств на стерилизацию бродячих животных, сообщает zakon.kz.

Зато сумма на их отстрел увеличилась с 49 млн до 50 млн тенге, передает Первый канал "Евразия".

В приюте уточняют, что на стерилизацию требуются совершенно другие деньги. Раньше речь шла о выделении 300 000. Их хватало на 60 кошек. Зооактивисты уверены, что подход, выбранный в этом году, не только бесчеловечный, но и неэффективный.

Единственный способ, чтобы устранить бездомных животных, - это стерилизация домашних. Ни одно государство не может поделиться опытом, где они стреляли и избавились. Это бесполезно, неэффективно. руководитель общественного фонда "сердца Павлодара" Мария Гребенкина

Для проведения бесплатной стерилизации необходимо внесение бюджетного классификатора. На местном уровне мы такую статью расходов внести не можем. Для этого готовится проект в законодательстве. руководитель отдела управления ветеринарии Толеген Анапиянов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!