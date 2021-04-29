Бритни Спирс выступит в суде против отца, чтобы избавиться от его опекунства

Джейми Спирс является опекуном артистки с 2008 года.

39-летняя американская поп-певица Бритни Спирс намерена лично выступить в суде по делу об опекунстве, сообщает zakon.kz.

Суд принял такое решение исходя из психического состояния певицы. В августе 2020 года Бритни Спирс требовала заменить опекуна и отстранить отца от управления ее делами. Тогда суд назначил компанию Bessemer Trust, но Джейми Спирсу не стали запрещать следить за дочерью, передает Billboard.

В 2008 году Бритни Спирс была признана недееспособной после серии нервных срывов. Отец певицы Джейми Спирс получил единоличную опеку над дочерью и всеми её финансами до 2023 года.

Певица намерена рассказать об опекунстве в суде. Поклонники Бритни уверены, что их кумир треть своей жизни — 13 из 39 лет, находится в рабстве и просит ее освободить, отправляя загадочные послания в соцсетях. Десятки поклонников поп-звезды пикетируют суд Лос-Анджелеса, потому что в деле об опекунстве над певицей заметен прогресс. Одна из фанаток публично побрила голову так, как это сделала Бритни в самом начале кризиса.

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