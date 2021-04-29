Были тысячи людей: на вокзале в Стамбуле нашли бомбу

На автовокзале было обнаружено заложенное в автомобиль взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатки.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что полиция обнаружила на автовокзале в Стамбуле взрывное устройство, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По его словам, теракт готовили члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

На автовокзале было обнаружено заложенное в автомобиль взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатки. Оно было обезврежено. Два человека, заложившие взрывное устройство, задержаны и находятся под стражей, - говорится в сообщении.

Сойлу отметил, что теракт удалось предотвратить благодаря бдительности правоохранителей и работы разведслужб. В результате операции задержали двух человек.

Там были тысячи людей. Те кто заложил взрывчатку, пойманы, — сказал Сойлу.

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