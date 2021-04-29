"Кайрат" сыграет с "Барселоной" в полуфинале футзальной Лиги Чемпионов

Ранее в четвертьфинале "Кайрат" разгромил португальскую "Бенфику".

Алматинский "Кайрат" узнал своего соперника по полуфиналу футзальной Лиги Чемпионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Им станет испанская "Барселона", обыгравшая в 1/4 финала словенский "Добовец" со счетом 2:0. Голы в этом матче забили Феррао (9-я минута) и Айкардо (12-я). Полуфинальный матч состоится 1 мая в Задаре (Хорватия).

Напомним, "Кайрат" в своем четвертьфинале разгромил в дополнительное время португальскую "Бенфику" — 6:2.

Голы у казахстанского клуба забили Гадейя (16-я минута и 47-я, с пенальти), Эдсон (31-я), Даурен Турсагулов (45-я), Фернандиньо (49-я) и Биржан Оразов (50-я).

В составе "Бенфики" отличились Афонсу Жезуш (16-я) и Тьягу Бриту (35-я).

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