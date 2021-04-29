Закидывали друг друга камнями: на таджикско-кыргызской границе произошел конфликт

Пограничники Кыргызстана и Таджикистана отводят людей от места конфликта в целях локализации инцидента.

28 апреля на приграничной территории между жителями Таджикистана и Кыргызстана произошел конфликт, сообщает zakon.kz со ссылкой на knews.kg.

На месте конфликта с обеих сторон собрались около 100-150 человек. Противостояние между гражданами переросло в закидывание камнями.

Инцидент произошел из-за установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе на водозаборе "Головной". Камеру видеонаблюдения таджикская сторона установила для контроля за распределением воды. На водозаборе кыргызская сторона уже давно установила свою камеру.

На место инцидента прибыли пограничники Кыргызстана, которые потребовали прекратить установку камеры. Во время переговоров представителей двух сторон были слышны выстрелы, сообщают очевидцы.

По словам одного из жителей кишлака Ходжаи Аъло, конфликт начался около 15 часов и продолжался примерно три часа. Стороны закидывали друг-друга камнями, в результате пострадали не менее 15 жителей таджикского села.

Власти Кыргызстана сообщили о как минимум о двух пострадавших жителей Кок-Таша, которых доставили в больницу с ранениями в голову.

В настоящее время переговоры продолжаются. Пограничники Кыргызстана и Таджикистана отводят людей от места конфликта в целях локализации инцидента, проводится разъяснительная работа с населением приграничных районов.

Погранслужба ГКНБ Кыргызстана характеризует обстановку на кыргызско-таджикском участке границы как «стабильную с элементами напряженности».

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