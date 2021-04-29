Турция напомнила США о геноциде индейцев, черных рабов и половины стран мира

Напоминание было сделано в ответ на признание президентом США геноцида армян в Османской империи.

В ответ на признание президентом США Джозефом Байденом геноцида армян в Османской империи, турецкое издание Clash Report припомнило массовое истребление людей американцами, начиная с 1800 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Издание начало отсчет с 1800 года, когда началось истребление коренного населения Америки — индейцев. Всего тогда уничтожили порядка 70 миллионов человек.

Затем Вашингтону припомнили истребление чернокожего населения в начале XIX века и филиппинцев во время войны на рубеже XIX и XX веков.

В 1945 году, как отмечено в публикации, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, затем убили четыре миллиона человек в Корейской войне. Им припомнили также удар по Ирану и Гватемале, вторжение в Панаму, войну во Вьетнаме и в Афганистане, Сирийскую войну и многие другие военные конфликты.

В общей сложности, по подсчетам турецкого СМИ, жертвами агрессии США за 300 лет стали почти 1,2 миллиарда человек.

Статистика опубликована в Twitter издания.

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