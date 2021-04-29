COVID-19 подтвердился у 2883 человек за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 316 695 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 53144 (+695),
- в городе Нур-Султан – 44562 (+584),
- в ВКО – 24745 (+92),
- в Карагандинской области – 23100 (+258),
- в Атырауской области – 21783 (+110),
- в Алматинской области – 20944 (+185),
- в Павлодарской области – 20527 (+112),
- в ЗКО – 19030 (+153),
- в Акмолинской области – 18146 (+140),
- в Костанайской области – 14683 (+25),
- в СКО – 13939 (+27),
- в городе Шымкенте – 9226 (+114),
- в Актюбинской области – 8984 (+128),
- в Жамбылской области – 7737 (+79),
- в Мангистауской области – 5618 (+62),
- в Туркестанской области – 5370 (+42),
- в Кызылординской области – 5427 (+77).⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 413,
- в городе Алматы - 931,
- в городе Шымкенте - 6,
- в Акмолинской области - 116,
- в Актюбинской области - 230,
- в Алматинской области - 329,
- в Атырауской области - 153,
- в ВКО - 76,
- в ЗКО - 166,
- в Карагандинской области - 177,
- в Костанайской области - 17,
- в Кызылординской области - 70,
- в Мангистауской области - 24,
- в Павлодарской области - 92,
- в СКО - 38,
- в Туркестанской области - 12.
Всего в стране выздоровели 271 289 человек от COVID-19
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