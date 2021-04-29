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COVID-19 подтвердился у 2883 человек за сутки в Казахстане

Фото: РБК 29 апреля 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 316 695 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 53144 (+695),
  • в городе Нур-Султан – 44562 (+584),
  • в ВКО – 24745 (+92),
  • в Карагандинской области – 23100 (+258),
  • в Атырауской области – 21783 (+110),
  • в Алматинской области – 20944 (+185),
  • в Павлодарской области – 20527 (+112),
  • в ЗКО – 19030 (+153),
  • в Акмолинской области – 18146 (+140),
  • в Костанайской области – 14683 (+25),
  • в СКО – 13939 (+27),
  • в городе Шымкенте – 9226 (+114),
  • в Актюбинской области – 8984 (+128),
  • в Жамбылской области – 7737 (+79),
  • в Мангистауской области – 5618 (+62),
  • в Туркестанской области – 5370 (+42),
  • в Кызылординской области – 5427 (+77).⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 413,
  • в городе Алматы - 931,
  • в городе Шымкенте - 6,
  • в Акмолинской области - 116,
  • в Актюбинской области - 230,
  • в Алматинской области - 329,
  • в Атырауской области - 153,
  • в ВКО - 76,
  • в ЗКО - 166,
  • в Карагандинской области - 177,
  • в Костанайской области - 17,
  • в Кызылординской области - 70,
  • в Мангистауской области - 24,
  • в Павлодарской области - 92,
  • в СКО - 38,
  • в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели 271 289 человек от COVID-19

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