COVID-19 подтвердился у 2883 человек за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 316 695 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 53144 (+695),

в городе Нур-Султан – 44562 (+584),

в ВКО – 24745 (+92),

в Карагандинской области – 23100 (+258),

в Атырауской области – 21783 (+110),

в Алматинской области – 20944 (+185),

в Павлодарской области – 20527 (+112),

в ЗКО – 19030 (+153),

в Акмолинской области – 18146 (+140),

в Костанайской области – 14683 (+25),

в СКО – 13939 (+27),

в городе Шымкенте – 9226 (+114),

в Актюбинской области – 8984 (+128),

в Жамбылской области – 7737 (+79),

в Мангистауской области – 5618 (+62),

в Туркестанской области – 5370 (+42),

в Кызылординской области – 5427 (+77).⠀

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 413,

в городе Алматы - 931,

в городе Шымкенте - 6,

в Акмолинской области - 116,

в Актюбинской области - 230,

в Алматинской области - 329,

в Атырауской области - 153,

в ВКО - 76,

в ЗКО - 166,

в Карагандинской области - 177,

в Костанайской области - 17,

в Кызылординской области - 70,

в Мангистауской области - 24,

в Павлодарской области - 92,

в СКО - 38,

в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели 271 289 человек от COVID-19

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