Иммунолог назвал группу людей с риском повторного заражения COVID-19

Повышенный риск заразиться коронавирусом повторно имеют люди, у которых ослаблен иммунитет.

Иммунолог назвал группу людей, рискующих повторно заразиться COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Высокий титр общих антител не говорит напрямую о доле так называемых защитных или протективных антител, заявил в интервью радио Sputnik Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков .

Защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела. Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом. Поэтому нас в первую очередь интересует титр или доля протективных антител, – сказал Николай Крючков.

Протективных антител может оказаться недостаточно в некоторых случаях, поэтому перенесенное заболевание или вакцинация не дают стопроцентной гарантии, что человек не может снова заболеть. Специалист отметил, что повышенный риск заразиться коронавирусом повторно имеют люди, у которых ослаблен иммунитет.

Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит, — заключил он.

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