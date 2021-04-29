В Алматы хотят восстановить кинотеатр "Шугыла" и открыть в нем музей ретро-автомобилей

Со здания будет снят алюкобонд и восстановлен оригинальный советский фасад с барельефами.

Частный инвестор выкупил здание кинотеатра в 2019-ом году и планируется открыть в нем музей, кинотеатры и детское кафе-мороженное, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

В ходе заседания Общественного совета Алматы представителям акимата Турксибского района был задан вопрос о будущем известного в советское время детского кинотеатра "Шугыла". По словам представителей акимата, здание кинотеатра находится в частных руках и с 2001-го года оно сменило пять хозяев.

До начала 2000-ых кинотеатр входил в сеть "Отау Синема". Потом он оставался заброшенным, но в 2019-ом у здания появился новый хозяин. Это достаточно серьезная компания и они сейчас подали документы на технические условия на реконструкцию здания. Они планируют открыть там большой музей ретро-автомобилей, а также сохранить сам кинотеатр и открыть детское кафе-мороженное, - сообщил сотрудник акимата Туркскибского района.

Хозяин здания сам вырос около этого кинотеатра и с детства посещал располагавшееся в нем кафе-мороженное. Он хочет восстановить его в том же стиле и в целом оформить все в стиле ретро, с ретро-автомобилями, но при этом оборудовать современный кинотеатр.

По словам представителя акимата, со здания будет снят алюкобонд и восстановлен оригинальный советский фасад с барельефами.

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