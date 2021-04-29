За сутки еще 22 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии

На 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 526 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 29 апреля, сообщает zakon.kz.

На 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 526 человек (42 038 КВИ+ и 488 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 709 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 817 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 760 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 199 пациентов;• на аппарате ИВЛ – 114 пациентов.

За сутки 17 казахстанцев умерли от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3638 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 27 апреля 2021 года зарегистрировано 112 новых случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 83 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 52 739, случаев с летальным исходом - 791, всего выздоровели – 51 460 человек.

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