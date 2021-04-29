Умер герой мема "хохочущий испанец"

За свой смех он получил прозвище Хохотун.

На 66-м году жизни скончался испанский комедийный актер Хуан Борха, получивший известность после видео, на котором он смеется, сообщает zakon.kz.

По данным РБК, он скончался в Севилье в больнице Вирхен-дель-Росио после рецидива заболевания сердечно-сосудистой системы.

Популярная видеозапись с Борхом появилась в Сети в 2007 году.

На ней испанец рассказывает о своей работе в прибрежном ресторане. По его словам, в один из первых рабочих дней коллега посоветовал не мыть сковороды, а оставить на берегу моря, чтобы песок очистил их. Он прислушался к совету и на утро недосчитался почти двадцати сковород. Сковороды уплыли в море и хозяин ресторана отправил Борха за ними. После этого случая на работу Борха не вернулся. За свой смех он получил прозвище Хохотун, - говорится в публикации.

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