Заслуги Назарбаева перед народом Казахстана невозможно переоценить - эксперт

Решение Нурсултана Назарбаева передать полномочия главы АНК Президенту Касым-Жомарту Токаеву знаменует начало нового исторического этапа в деятельности Ассамблеи.

Прошедшая XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой "30 лет единства, мира и согласия" стала ярким подтверждением того, что главным историческим достоянием нашей страны стало сохранение межнационального согласия, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик.

За годы независимости Ассамблея органично вплелась в политическую систему РК, став ее полноправным субъектом. Более того, АНК по праву считается международным брендом в области профилактики межэтнических споров и конфликтов. Неслучайно в своей речи Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что созданная усилиями АНК "формула мира и согласия стала активом нашего государства". Отсутствие дискриминации по языковому, национальному или религиозному признаку стало конкурентным преимуществом страны, - отметила эксперт.

По ее словам, в первые годы независимости именно сплоченность народа под руководством Елбасы стала фундаментом для развития казахстанской экономики. Выстраивая производство практически с нуля, за 30-летний период Казахстану удалось сделать колоссальный шаг в период.

Рост ВВП на душу населения в 13 раз, сокращение числа безработных в 4 раза, увеличение доходов населения в 9 раз – подобные показатели наглядно свидетельствуют об успешности мер по построению рыночной экономики.

Деятельность АНК стала ответом на сложные вызовы времени. Сохраняющаяся внутриполитическая стабильность позволила укрепить национальное единство народа Казахстана, заложить основу для формирования общенационального исторического сознания всех казахстанцев. Нурсултан Назарбаев особо отметил, что именно благодаря эффективности институтов Ассамблеи, в работе которой задействовано более 500 тыс. человек, в стране было реализовано множество социально значимых проектов, - сказала Пархомчик.

Она отметила, что сегодня представительства АНК есть во всех регионах страны. Активно работают Советы общественного согласия АНК, Советы медиации и Дома дружбы, ведется постоянная работа со студентами и молодежью. В подобных обстоятельствах не удивительно, что феномен Ассамблеи становится предметом пристального изучения со стороны зарубежных партнеров РК.

Решение Нурсултана Назарбаева передать полномочия главы АНК Президенту Касым-Жомарту Токаеву знаменует начало нового исторического этапа в деятельности Ассамблеи. Данный шаг в полной мере соответствует духу преемственности и является логическим продолжением процесса политической трансформации Казахстана, - считает эксперт.

По ее мнению роль и исторические заслуги Нурсултана Назарбаева перед народом Казахстана невозможно переоценить. Его стратегическое видение позволило воплотить в жизнь смелые идеи о независимом государстве. Именно поэтому президент выдвинул общее предложение всей Ассамблеи сделать Елбасы почетным председателем АНК.

Понимая важность работы Ассамблеи в деле дальнейшего государственного строительства, Елбасы принял предложение президента и членов Ассамблеи. "Принимаю новые обязанности, продолжаю работать с Ассамблеей народа Казахстана вместе. Мы будем двигаться вперед", - ответил Нурсултан Назарбаев.

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