Школьницу склоняли к интиму. Дело расследует павлодарская полиция

Подозреваемый нашел школьницу в социальных сетях и стал писать ей, настойчиво предлагая интим, угрожая при этом расправой и групповым изнасилованием.

Жительница Павлодарской области рассказала фонду "НеМолчиKz", что в течение двух лет ее 15-летнюю дочь, инвалида с детства, склоняет к интимной связи 29-летний односельчанин, передает zakon.kz.

По ее словам, мужчина стал приставать к девочке, когда та училась в шестом классе. Он нашел школьницу в социальных сетях и стал писать ей, настойчиво предлагая интим, угрожая при этом расправой и групповым изнасилованием.

Мать рассказала, что школьница блокировала его в соцсетях, но парень писал с других аккаунтов. Тогда девочка предложила ему деньги, он отстал, но ненадолго. Молодой человек караулил ее около дома.

Когда я об этом узнала, мы написали заявление в надежде, что нам помогут в полиции. Все скриншоты сообщений этого человека моей дочери об угрозах и покушении на ее жизнь у нас на руках. В полиции сказали, что это статья 115 УК РК и ему грозит штраф до 200 МРП, арест до двух месяцев, либо исправительные работы, - приводит слова матери Дина Тансари.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что проводится досудебное расследование по статье 123 УК РК – понуждение к половому сношению.

Подозреваемый мужчина установлен. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия. Расследование данного дела находится на контроле, - сообщили в полиции.

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