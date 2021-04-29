Появилось видео запуска китайской ракеты

В настоящий момент основной модуль станции является самым крупным созданным в Китае космическим аппаратом.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход - 5B", CZ-5) с основным модулем будущей китайской орбитальной станции стартовала с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. Трансляцию запуска вело Центральное телевидение КНР, передает zakon.kz.

По информации РИА Новости, основной модуль станции, который получил название "Тяньхэ", длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра - в настоящий момент самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

Китайская орбитальная станция получила название "Тяньгун" ("Небесный дворец).

Станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру будет располагаться основной отсек, с двух сторон к нему будут пристыкованы экспериментальные отсеки "Вэньтянь" и "Мэнтянь" весом более 20 тонн каждый, их планируется вывести на орбиту в 2022 году. На станции одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов) или шесть человек во время смены экипажа на протяжении десяти дней.

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