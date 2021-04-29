"Красная" зона уменьшилась в Казахстане

В "зеленой" зоне по-прежнему три региона.

Мангистауская область перешла в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, в "желтой" зоне на 29 апреля находятся 4 области.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах выглядит следующим образом: В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области. В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

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