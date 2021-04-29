Альфа-Банк вошел в ТОП-20 инновационных банков и компаний в странах СНГ и Кавказа

Ежемесячно в Альфа-Банке открываются около 5 000 счетов.

Международная ассоциация SME Banking Club с 2019 проводит рейтинг лучших инновационных банков и компаний в сегменте малого и среднего бизнеса - Most Innovative Banks. В марте был объявлен список ТОП-20 Most Innovative Banks 2020, в рейтинг которого вошел Альфа-Банк Казахстан.

По итогам 2020 года в странах СНГ и Кавказа было внедрено 149 инноваций для сегмента малого и среднего бизнеса – это на 25% больше, чем в 2019 году. Эксперты SME Banking Club в течение всего года отслеживали новинки банковского рынка, запуски новых продуктов и сервисов. Ключевое внимание уделялось практичности и актуальности новых решений для МСБ. Альфа-Банк Казахстан не случайно оказался в списке наиболее активных "инноваторов".

Ежемесячно в Альфа-Банке открываются около 5 000 счетов, из которых 80% открываются онлайн. Я могу с уверенностью сказать, что мы создаем на рынке беспрецедентно удобные и цифровые продукты для предпринимателей и владельцев бизнеса. Всего за один год нам удалось удвоить клиентскую базу и операционную прибыль. Альфа-Банк первым внедрил в Казахстане прорывные инновации, руководствуясь принципами лучшего клиентского опыта. За 2020 год наш банк первым на рынке запустил онлайн открытие счета для действующих клиентов - индивидуальных предпринимателей и ТОО. Во время пандемии мы смогли оказать предпринимателям качественный онлайн сервис. Было привлечено рекордное количество новых клиентов для МСБ, - комментирует управляющий директор Альфа-Банка Дамир Какиев, член комитета по развитию МСБ президиума НПП "Атамекен".

Эксперты выделили четыре ключевых направления в банковских инновациях для МСБ. Первое направление, платежи, лидирует в количестве инноваций (51). 2020 году данное направление получило значительный стимул к развитию, так как из-за закрытия на карантин магазинов и предприятий общественного питания выросли безналичные платежи. Все это нашло свое отражение в двух ключевых трендах. Первый тренд – QR-платежи, позволяющие клиентам максимально быстро делать платежи, используя лишь свой смартфон. Второй тренд – "превращение" смартфонов в терминалы для приема платежей. Данная услуга актуальна для микро и малого бизнеса независимо от страны. Именно такое решение внедрил Альфа-Банк.

Продукт Alfa Pay, созданный по технологии Tap-To-Phone, позволяет принимать безналичные оплаты через свой смартфон (через NFC-модуль), тем самым заменяя стандартные POS-терминалы и упрощая ведение бизнеса для предпринимателей. К тому же, чек об оплате можно скачать и выслать клиенту на e-mail, WhatsApp или Telegram. Абонентская плата и комиссия за подключение отсутствуют. На сегодня свыше 3 000 предпринимателей пользуются данным продуктом, - рассказывает Дамир Какиев.

Последующие три направления банковских инноваций для МСБ это – нефинансовые услуги, онлайн-регистрация бизнеса и открытие счета, а также финансирование.

Направление МСБ в Альфа-Банке не впервые удостаивается номинаций и наград престижных международных исследовательских агентств. В прошлом году по версии SME Banking Club мобильное приложение "Альфа-Бизнес Казахстан" признано лучшим среди приложений для бизнеса в Казахстане.

Мы уделяем большое внимание развитию и диджитализации услуг, максимально упрощая процесс взаимодействия предпринимателя с банком. Приложение "Альфа-Бизнес Казахстан" - это неотъемлемый инструмент в ведении бизнеса для нашего клиента. Мы закрыли все ручные операции в отделениях банка, потому что сегодня 99% операций клиент может совершать самостоятельно с помощью мобильного приложения: проводить платежи контрагентам в тенге и в валюте, оплачивать все платежи в бюджет, конвертировать валюту, заказывать карту, устанавливать или снимать лимиты по бизнес-карте, заказывать наличные для снятия, управлять Push-уведомлениями по более 20 сценариям, получать 15 видов справок, открывать дополнительные счета и другие сервисы. Также в ближайшем обновлении приложения будет добавлена еще одна вкладка по управлению продуктами и сервисами. Кроме этого, нам очень важна обратная связь от наших клиентов. Со следующего релиза мы будем спрашивать у наших клиентов оценку того или иного сервиса внутри мобильного приложения. Мобильное приложение для МСБ – лучший помощник в финансовых вопросах для предпринимателя на каждый день, - рассказывает Дамир Какиев.

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SME Banking Club — это международная платформа, объединяющая бизнес-банкиров с целью обмена информацией, аналитикой, опытом в том, как развиваются локальные, региональные и глобальные рынки обслуживания клиентов микро, малого и среднего бизнеса.

Альфа-Банк представлен на рынке Казахстана более 27 лет и входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Стабильность финансового института подтверждают оценки авторитетных международных организаций, таких как Fitch Ratings ("BB-" прогноз "Стабильный") и Standard Poor’s ("BB-/B" прогноз "Стабильный").

*лицензия АРРФР № 1.2.61/237 от 03.02.2020.

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