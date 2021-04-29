Улицу Достык перекроют в столице 29 апреля

Работы будут проводиться с 9:00 до 22:00 часов.

В Нур-Султане 29 апреля текущего года будут проведены работы по нанесению дорожной разметки на улице Достык. В связи с этим будет перекрыта часть улицы Достык от проспекта Мәңгілік ел до улицы Акмешит, сообщает zakon.kz.

Участок улицы Достык от пр. Мангилик Ел до ул. Акмешит будет перекрыт частично, а также участок от ул. Акмешит до пр. Туран будет перекрыт полностью поквартально. Работы будут проводиться с 9:00 до 22:00 часов, - говорится на сайте столичного акимата.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении профильного управления.

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