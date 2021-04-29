Новую форму разработали для инспекторов охраны животного мира

Разработана парадная и полевая форма для сотрудников всех рангов.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК подготовило приказ, который вносит изменения и дополнения в форменную одежду, а также в правила ношения и нормы обеспечения ею должностных лиц ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений, осуществляющих государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также работников государственных учреждений и организаций, осуществляющих непосредственную охрану животного мира, передает zakon.kz.

Так, под ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями, осуществляющими государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, понимается Комитет лесного хозяйства и животного мира, его территориальные подразделения, Комитет рыбного хозяйства и его межобластные бассейновые инспекции рыбного хозяйства.

Разработана парадная мужская форма должностных лиц Комитета рыбного хозяйства и его межобластных бассейновых инспекции рыбного хозяйства, в которую входиткостюм парадный, пальто зимнее.

Костюм парадный мужской состоит из пиджака и брюк для старшего состава изготавливается из полушерстяной ткани черного цвета.

Пиджак полуприлегающего силуэта, двубортный, со смещенной бортовой застежкой, на подкладке с застежкой на три форменные пуговицы и три пуговицы декоративные. Воротник и лацканы отложенные с глазковой петлей на левом лацкане, рукава втачные со шлицей с обшлагом шириной 8 сантиметров, с тремя форменными пуговицами.

По верху обшлага - кант светло-голубого или бирюзового цвета. Полочки с притачными боками и боковыми горизонтально расположенными прорезными карманами с клапанами. Подкладка из шелковой ткани, на полочках внутренние карманы с листочкой. На пиджаке носятся нашивные нарукавные знаки различия.

Брюки прямые, пояс притачной с шестью шлевками для поддержки ремня, застегивающийся на пуговицу и крючок или две пуговицы. Передние половинки на шелковой подкладке. Внешние боковые карманы косые прорезные. На правой задней половинке прорезной карман с клапаном. Гульфик с застежкой «молния» или на пуговицах.

Костюм парадный мужской для младшего состава состоит пиджака и брюк изготавливаемые из полушерстяной ткани темно-синего цвета.

Рубашка для всех должностных лиц из хлопчатобумажной ткани белого цвета, прямой формы, с застежкой на 6 простых пуговицах с верхней застежкой на воротнике. Воротник отложной, стойка отрезная. Спинка из полочки с отрезной двойной клеткой кокеткой. Рукава втачные одно-шовные, с манжетами, застежкой на одну пуговицу. По воротнику проложена отделочная строчка на расстоянии 0,7 сантиметров от края, понизу 2 сантиметра от края. Носится с форменным пиджаком (курткой).

Галстук изготавливается из шелковой ткани черного цвета. Ниже банта на 5-6 сантиметров расположено изображение солнца и парящего под ним беркута, вышитого из золотистых нитей.

Козырек фуражки у младшего состава – черный лакированный, без украшений, с черным лакированным подбородным ремнем, прикреплен к околышу двумя малыми форменными пуговицами.

Старший состав носит фуражку с кожаным козырьком и вышитыми на ней канителью и мишурой лавровыми листами на краю. Вместо лакированного подбородного черного ремня прикреплен двумя малыми форменными пуговицами шнур из тунцала золотистого цвета на околыше фуражки. Фуражка на подкладе.

Шапка-ушанка мужская с козырьком, принятого покроя, из черного каракуля – для старшего состава, из цигейки черного цвета – для младшего состава. Посередине окола спереди шапки или кубанки прикрепляется кокарда.

Кашне черного цвета, для старшего состава предусматривается белого цвета. Перчатки кожаные, черные.

Сапоги черного цвета, кожаные на натуральном меху. Модели сезонной обуви отвечают требованиям классического стиля.

Туфли летние, черного цвета, из натуральной кожи. Модель отвечает требованиям классического стиля, без шнурков.Также разработана повседневная мужская форма должностных лиц Комитета рыбного хозяйства и его межобластных бассейновых инспекции.

Для представительниц женского пола также предусмотрена парадная и повседневная форма должностных лиц Комитета рыбного хозяйства и его межобластных бассейновых инспекции.

В частности, в комплект входит блузка с короткими рукавами из шелковой ткани белого цвета прямой формы с короткими рукавами. С планкой на борту, застежками из 6 форменных пуговиц. Беретка из мягкого черного шерстяного материала и хлопчатобумажной материи светло-серого тона.

Шапка – кубанка из натурального каракуля черного цвета для старшего состава, для младшего-из цигейки. Посередине окола спереди шапки или кубанки прикрепляется кокарда.

Сапоги черного цвета, на натуральном меху. Модели сезонной обуви отвечают требованиям классического стиля.

Туфли летние, черного цвета, из натуральной кожи. Модель отвечает требованиям классического стиля.

С левой стороны парадного и повседневного костюмов, плаща, пальто и специальной (полевой) мужской и женской форменной одежды нашивается нарукавный шеврон. Его образцы представлены в приложении к приказу.

Кроме того, на воротниках парадного и повседневного костюмов и полевой мужской и женской форменной одежды нашиваются петлицы, а на рукавах нарукавный обшлаг, определяющий принадлежность к категории государственных инспекторов, нашивается на внешней стороне правого и левого рукава на расстоянии 100 мм от нижнего края рукава.

Полностью посмотреть приказ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 17 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!