Почему сенаторы вернули в Мажилис поправки по запрету продажи земель

Поступило два предложения относительно норм проекта закона.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты направили в Мажилис законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений" со своими поправками, передает корреспондент zakon.kz.

Предусматривающий запрет на продажу и аренду земель сельхозназначения проект закона был принят сенаторами в первом чтении. Но при рассмотрении во втором чтении у депутатов возникла необходимость внести свои поправки в документ.

Поступило два предложения относительно норм проекта закона, которые сведены в сравнительную таблицу, - сказал депутат Абдалы Нуралиев.

По его словам, согласно данным предложениям, предлагается внести изменения в статьи 48 и 128 Земельного кодекса, чтобы предоставить земли для индивидуального лесоразведения только гражданам Республики Казахстан и юрлицам РК, без иностранного участия.

Как напомнил на заседании министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, для развития предпринимательской деятельности путем вовлечения в экономический оборот земель сельскохозназначения был принят закон РК от 29 декабря 2014 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в РК", который предусматривал с 1 января 2015 года предоставление сельхозземель в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юрлицам, а также юрлицам имеющим иностранную долю.

В последующем законом РК от 2 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс РК" внесены соответствующие изменения в Земельный кодекс, в части предоставления гражданам и юридическим лицам РК земельных участков сельхозназначения исключительно на праве частной собственности, а также о предоставлении земель в аренду кандасам с равными правами как гражданам.

Для укрепления суверенитета и обеспечения продовольственной безопасности населения 6 мая 2016 года Указом Президента Казахстана введен мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным компаниям, а также казахстанским компаниям, имеющим иностранную долю, а также, на предоставление в частную собственность гражданам и юрлицам РК. Учитывая, что срок моратория истекает 31 декабря 2021 года, президент Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Нацсовета общественного доверия 25 февраля текущего года, объявив о том, что земельный вопрос всегда очень важен для нашего народа, поручил законодательно запретить продажу и аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам, - пояснил глава ведомства.

Он добавил, что указанное поручение решено оперативно реализовать в рамках законодательной инициативы президента. Соответствующий законопроект одобрен Мажилисом Парламента и 14 апреля текущего года внесен в Сенат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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