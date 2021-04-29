Курс доллара снизился еще на 1,5 тенге

Курс рубля также подрос.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,81 тенге, снизившись на 1,49 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427-428,5 тенге, евро – 518-521 тенге, рос. рубль - 5,73-5,82 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 29 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,22%, составив $64,00 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,24% — до $66,94 за баррель.

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