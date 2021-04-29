Малыш-ягуар родился в Алматинском зоопарке

Ежедневно ягуары съедают по 3 кг мяса.

17 марта в Алматинском зоопарке на свет появился маленький ягуар. Это уже второй детеныш от местной пары ягуаров, передает zakon.kz.

Мама Момын родилась в Алматинском зоопарке в 2010 году. А папа Василий приехал из Новосибирска в 2014 году. В 2019 году у Момын и Василия родилась Австралия. Подписчики зоопарка хотели поддержать страну, для которой тот год выдался нелегким, и потому предложили назвать маленького ягуара так.

И вот спустя несколько лет у Австралии появился братик. Его еще не назвали, администрация зоопарка по традиции планирует выбрать имя вместе с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте. Напомним, ранее алматинцы выбирали имена для верблюжонка, который родился на 8 марта (его назвали Мейрам), и медвежат, родившихся 1 января (их имена Кенай и Кода, в честь персонажей диснеевского мультфильма "Братец медвежонок").

Если Австралия родилась пятнистой, как мама, то новорожденный ягуар с черной шерстью — в папу. Как рассказали сотрудники зоопарка, пантеры — это не отдельных вид хищных кошачьих, это те же ягуары, просто с другим окрасом.

Сотрудники зоопарка прилагают очень много усилий, чтобы создать животным комфортные условия: предметное обогащение вольера — это бревна, камни, игрушки, тщательный подбор питания, ветеринарный уход и обязательные проявления любви и заботы от киперов. Малыши, которые появляются в нашем зоопарке ­— доказательство того, что мы все делаем правильно и животным у нас хорошо. Там, где плохо, голодно или опасно никогда приплода не будет, — поделилась с нами Юлия Дудкина, ветеринарный врач Алматинского зоопарка.

Ежедневно ягуары съедают по 3 кг мяса, но у Момын сейчас увеличенный рацион — 4,5 кг.

Алматинский зоопарк является старейшим зоопарком в Казахстане. Он был основан в 1937 году. Сегодня команда зоопарка насчитывает 273 специалиста. Из них 141 человек ухаживает за животными. Более 380 видов животных (из них 79 краснокнижных) расположены в 7 экспозиционных секциях. Коллекция Алматинского зоопарка — одна из самых разнообразных и больших в Центральной Азии. Научные работы специалистов зоопарка по исследованию и репродукции сайгаков в неволе не имеют аналогов по всему миру.

Подготовил Альберт Ахметов

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