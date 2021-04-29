Что появится на месте сносимого ветхого жилья в Алматы

Как будет проходить комплексная реконструкция “старых” кварталов.

Программа реновации жилищного фонда на 2021-2025 годы утверждена постановлением акимата Алматы. Уполномоченной организацией по реализации Программы назначена Социально-предпринимательская корпорация Алматы. Как будут обновлять жилой фонд в Алматы и что появится на месте сносимых 708 ветхих жилых домов, узнал корреспондент zakon.kz.

По информации СПК, фонд ветхого жилья в Алматы изучался в разрезе каждого административного района, исходя из учета годов постройки, уровня износа и обветшания домов. Основную часть данного фонда составляют каркасно-камышитовые двухэтажные дома, построенные в конце 50-х годов прошлого столетия, срок эксплуатации которых составляет всего 50 лет.

В городе насчитывается более 1400 двухэтажных домов с истекшим сроком эксплуатации. Вместе с тем, ежегодно происходит обветшание этих домов, темп которого опережает их обновление. Фонд ветхого жилья в Алматы - серьезная социальная проблема, требующая проведения реновации.

Данная проблема не появилась внезапно, она длится многие годы и стоит остро не только в Алматы. Аналогичные проекты существуют во всем мире, в таких городах, как Токио, Москва, Стамбул, Баку, Сеул, Нью-Йорк. В новой программе предусмотрены снос 708 ветхих домов и строительство 683 жилых домов. Основанием разработки программы реновации стала Государственная программа жилищно-коммунального развития “Нурлы жер” на 2020 - 2025 годы и имеющийся опыт работы по реновации. Программа реновации направлена на обновление жилого фонда Алматы и на создание благоприятных условий для проживания жителей города, - сообщили в СПК.

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По проектам, реализуемым посредством государственного финансирования, запланирован снос 250 домов.

Данные дома расположены на красных линиях в санитарной и водоохранной зонах. Для реализации данного механизма Программой определено бюджетное финансирование в размере 50 млрд. тенге (по 10 млрд.тенге ежегодно в течении 5 лет). При этом земельные участки снесенных 32-х домов будут переданы городу для строительства дошкольных образовательных учреждений, скверов, аллей, общественного пространства.

По проектам, реализуемым за счет частного финансирования совместно с СПК Алматы, предусмотрен снос 458 ветхих домов. Одним из реализуемых проектов с инвестором по программе реновации является строительство многоквартирных жилых домов в Турксибском районе. После реновации этот район будет будет выглядеть примерно вот так:

О переселении жильцов

По данным СПК Алматы, собственнику жилья гарантируется бесплатное временное жилье (за исключением коммунальных услуг) до момента сдачи в эксплуатацию нового дома или предоставляется квартира из свободного жилищного фонда при наличии у инвестора или СПК Алматы. После строительства новых домов переселение собственников происходит в равнозначные новые квартиры по принципу "комната за комнату" в соответствии с техническими паспортами на квартиры, вне зависимости от количества проживающих. При этом собственник может увеличить квадратные метры квартиры за дополнительную плату.

Подготовил Альберт Ахметов

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