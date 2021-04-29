Алматинка сыграла в фильме "Манк", получившем два "Оскара" в 2021 году

Она рассказала свою историю.

На недавно состоявшейся церемонии вручения "Оскара" фильм Дэвида Финчера был номинирован сразу 10 раз, но получил призы только в двух категориях - "Лучшая операторская работа" и "Лучший художник-постановщик". Также картина имеет ряд других престижных наград, таких как BAFTA ("Лучший художник-постановщик исторического фильма" и "Лучший художник-постановщик"), Выбор критиков ("Лучший художник-постановщик"). Но мало кто знает, что одну из ролей - медсестры Фриды, в этой картине сыграла уроженка Алматы Моника Госсманн. Сейчас она приехала в родной город, и корреспонденту zakon.kz удалось узнать у нее интересные подробности о съемках в оскароносном фильме и планах по работе в Казахстане.

Говоря о прошедшем "Оскаре", Моника в целом осталась довольна его результатами. Причем, актриса рада не только за "Манк", но и за то, что фильму "Борат-2" не дали ни одной награды, несмотря на две номинации.

Конечно, очень радует, что картина "Манк" взяла два "Оскара", при том, что номинаций было 10. Я очень рада за нашего оператора, но очень расстроилась за Финчера, как за режиссера. Вот такое у меня послевкусие. Я считаю, что, учитывая, как много он вложил в американский кинематограф, и до сих пор ему не дали "Оскар", это несправедливо. Я ему очень желала бы этого, но победил другой человек. Значит время еще не пришло. Возможно, будет в следующий раз. Я очень на это надеюсь. Еще я очень рада, что все-таки картина "Борат" прошла мимо. Потому что у меня особые вопросы к этой картине на фоне политических особенностей, связанных с Казахстаном. Безусловно, в этом вопросе я ощущаю патриотизм, связь с Казахстаном, - призналась Моника.

Нынешний ее приезд в Алматы связан со съемками в картине "Шаман", где она играет шаманку. Это 8-серийный проект российского производства. Тем не менее, родной город, который она покинула в юном возрасте, актриса не забывает, и старается приезжать сюда раз в 5 лет - у родителей здесь друзья, да и следующее поколение – их дети, общаемся. К тому же, муж Моники, российский актер Антон Пампушный, родился в Нур-Султане и его родственники - брат и сестра, живут в Казахстане.

Сейчас на счету Моники десятки работ в кино, театре и на телевидении. Она работает одновременно в Германии, России и США. Моника призналась, что во всех этих странах довольно долго чувствовала себя чужой, а добраться до Голливуда ей помогло трудолюбие.

Я - везде не своя. Сейчас я понимаю, что это мой плюс, но сначала расстраивалась – везде не своя, родилась в Алматы, выросла в Германии, потом Россия, нет никого, кто бы поддержал Монику, чтобы ей было легко, родители мои не из творческой среды. Но я никогда не останавливалась. Наоборот, я нашла в этом силу, убеждение в том, что я все равно не одна. Мир становится глобальным. Например, мои родители очень благодарны Казахстану, потому что именно здесь немцам стало хорошо жить во времена Советского Союза. Сегодня Америка. А в современной Европа настолько все смешались, что я уже не меньшинство. Но двигала меня как раз история меньшинств, поэтому прилагать усилия приходилось больше вдвойне, - призналась Моника Госсманн.

Помимо актерской деятельности, Моника Госсманн пишет сценарии, работает в качестве режиссера, продюсера, преподает, являясь универсалом в области театра и кино. И не против поработать в казахстанском кино.

Не все конечно, казахстанские кинематографисты мне известны, но топовых знаю. Кроме того, в Европе казахстанские картины успешно проходят на фестивалях, всегда очень радуюсь этому и горжусь. Возможно, встреча с руководством Киноцентра — это начало чего-то грандиозного, дай Бог. Я вообще очень люблю знакомиться с людьми, иначе зачем мы здесь. Это особенно актуально во время пандемии, изоляции. Конечно, сегодняшняя встреча меня радует. Диалог с Казахстаном для меня очень важен, и, если что-то получится, из того, о чем мы говорили - дай Бог. Пусть у этой встречи будут плоды, никто от этого не проиграет, только выиграем. Давайте не будем пока о конкретных проектах говорить. Сейчас что-то расскажем, а вдруг не получится? Лучше говорить по результатам. Может это суеверие, а может некий энергетический опыт, когда что-то заявишь, а потом это не получается. Главное, что мы встретились, увиделись, познакомились. Остальное все приложится, - заключила Моника Госсманн.

"Манк" - американский биографический драматический фильм 2020 года режиссёра Дэвида Финчера по сценарию его отца Джека Финчера. Картина рассказывает о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием фильма "Гражданин Кейн" (1941). Заглавную роль исполнил Гэри Олдмен. Во второстепенных ролях снялись Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Том Пельфри, Сэм Тротон и Таппенс Мидлтон.

Отец Дэвида Финчера Джек Финчер написал сценарий ещё в 1990-е годы, и Дэвид собирался приступить к съемкам "Манка" сразу после завершения фильма "Игра" (1997). В главных ролях он планировал задействовать Кевина Спейси и Джоди Фостер. Этим планам не суждено было осуществиться, и Джек Финчер умер в 2003 году. В июле 2019 году компания Netflix официально объявила о начале работы над проектом. Съёмки проходили с ноября 2019 года по февраль 2020 года в окрестностях Лос-Анджелеса.

"Манк" вышел в ограниченный прокат в США 13 ноября 2020 года, а с 4 декабря стал доступен на Netflix.

Подготовил Альберт Ахметов

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