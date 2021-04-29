В Шымкенте задержали активистов

Неравнодушные пытались решить проблему зловонного озера.

В Шымкенте активисты пытались организовать пикет у озера - их задержали, сообщает zakon.kz.

Жители ближайших домов отмечают, что в озеро несколько лет сливаются сточные воды, которые жутко пахнут и мешают людям жить.

Но, по данным КТК, из-за того, что регион находится в "красной" зоне, акция протеста закончилась для неравнодушных поездкой в полицию.

Моя дочка пыталась поднять проблему этого зловонного озера, которое не дает нормально жить всем вокруг. Она хотела привлечь внимание общественности и сегодня на встречу с соседями пригласила людей из акимата. Но рано утром пришли полицейские и без объяснения увезли ее. В этот момент она была в пижаме с грудным ребенком на руках. Но они не посмотрели на это и, как мешок с мусором, затолкали в машину, - рассказывает Нурлыкуль Осербаева, жительница Шымкента.

В итоге собравшиеся требовали спасти их не только от зловония, но и от допросов полицейских. Стражи порядка, которые прибыли на несостоявшийся митинг, ситуацию никак не комментировали. На вопросы жильцов отвечали лишь прибывшие вместе с ними чиновники, которые на этот раз заявили, что услышали людей. И пообещали переместить озеро на три километра дальше. А задержанных жителей позже отпустили из участка.

Я поговорил с руководством городского жилищно-коммунального хозяйства и объяснил ему всю ситуацию. Чтобы перенести водосток, нужно сделать экологическую справку, а также специальное оборудование для установки ливневой канализации. Мы попросили, чтобы они решили вопрос с этим оборудованием, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы этот полигон убрать в другое место. Согласие на это уже получено, - отметил Анарбек Орман, директор ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг".

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