Флойд Мейвезер решил вернуться на ринг и назвал дату боя

Крайний раз он выходил на ринг более 2 лет назад.

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-мл заскучал по боксу и решил вернуться на ринг. Он уже определился с датой поединка, передает zakon.kz.

Ранее спортсмен хотел выйти на ринг 20 февраля, но бой сорвался из-за новой волны пандемии коронавируса. Однако, теперь известна новая дата. Мейвезер сообщил, что бой с с YouTube-блогером Логаном Полом пройдет 6 июня на Hard Rock Stadium в Майами (Флорида, США).

Последний раз Мейвезер выходил на ринг 31 декабря 2018 года. Это тоже был выставочный бой против японца Тенсина Насукаву.

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