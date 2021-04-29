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"Смяло фургон". В Нур-Султане грузовик застрял в тоннеле

Фото: instagram.com 29 апреля 2021, 12:53

Пострадавших нет.

В Нур-Султане невнимательный водитель грузовика застрял в тоннеле, сообщает zakon.kz.

По данным полиции столицы, инцидент произошел 28 апреля.

22-летний водитель ГАЗ-3302-288, следуя по улице Кунаева в сторону проспекта Туран, игнорируя дорожный знак, не учел габариты транспортного средства и допустил наезд на облицовочную плиту стены тоннеля. В результате ДТП пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 КРКобАП.

Процессуальное решение по материалу будет принято Специализированным межрайонным административным судом Нур-Султана, - добавили в полиции.

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