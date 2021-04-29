"Смяло фургон". В Нур-Султане грузовик застрял в тоннеле

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Пострадавших нет.
В Нур-Султане невнимательный водитель грузовика застрял в тоннеле, сообщает zakon.kz.
По данным полиции столицы, инцидент произошел 28 апреля.
22-летний водитель ГАЗ-3302-288, следуя по улице Кунаева в сторону проспекта Туран, игнорируя дорожный знак, не учел габариты транспортного средства и допустил наезд на облицовочную плиту стены тоннеля. В результате ДТП пострадавших нет, - отметили в ведомстве.
В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 КРКобАП.
Процессуальное решение по материалу будет принято Специализированным межрайонным административным судом Нур-Султана, - добавили в полиции.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!