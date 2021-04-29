Пусть пасхальная радость наполнит каждую душу и каждый дом - митрополит Александр

В этом году Пасха начнется 2 мая.

Накануне одного из главных христианских праздников – святой Пасхи, которая в этом году начинается 2 мая, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр призвал всех согреть любовью тех, кто рядом с нами, и проявить заботу обо всех, кто в этом нуждается, сообщает zakon.kz.

- Уважаемый митрополит Александр, приближается главный праздник православных христиан – день святой Пасхи, которому предшествовал продолжительный Великий пост. Как в этом году верующие провели эти важные для них дни?

- Да, празднику светлого Христова Воскресения предшествует пост, который и по продолжительности, и по своей значимости называется Великим.

Всякий верующий человек, любящий Бога и ищущий спасения своей души, в эти священные дни стремится обновить свою жизнь искренним раскаянием в грехах, сердечной молитвой, бескорыстным совершением дел милосердия, усердным посещением богослужений и участием в спасительных Таинствах.

Продолжающаяся пандемия или как мы называем это тяжелое для человечества испытание на церковном языке – моровая язва – усложнила течение всех сторон общественной жизни. С болью в сердце мы вспоминаем Великий пост и Пасхальные праздники прошлого года, когда православный народ был полностью лишен возможности посещать храмы, молиться, исповедоваться и причащаться святых Христовых Таин.

В этом году, слава Богу, из-за улучшения общей эпидемиологической ситуации таких строгих ограничений не было, и верующие имели возможность посещать храмы. Для того, чтобы прочувствовать силу Великого поста, ощутить его благотворное воздействие на разум и душу, необходимо принимать участие в удивительных богослужениях этих святых дней. Скромное церковное убранство темных цветов, приглушенный свет, трогательные тихие напевы помогают молящимся сосредоточиться. Даже самое черствое сердце, самая унылая душа и самый помраченный разум очищаются и просвещаются, когда начинают звучать великопостные песнопения.

- Владыка, а как поститься человеку, если он ослаблен болезнью или находится на тяжелой работе?

- Несомненно, если человек, не дай Бог, болен или проходит курс реабилитации после недуга, то ограничения в отношении питания на него не распространяются. Если человек трудится на тяжелой работе, проходит службу в рядах Вооруженных сил или является учащимся, то послабления также могут иметь место.

В затруднительных обстоятельствах лучше всего встретиться со священником и попросить у него совета. При этом следует изложить пастырю причину такой необходимости.

Важно помнить главное – целью поста является оздоровление души, а воздержание от некоторых видов пищи – мяса, яиц, молока (в строгие посты и рыбы) – способствует освобождению человеческой природы от страстей, дисциплинирует нашу волю. Пост дает нам возможность углубить свой личный духовный опыт, в молитве и таинствах почувствовать близость к Богу, ощутить уже здесь, в земном бытии, радость вечной жизни.

- А пост не ослабляет иммунитет человека? Этот вопрос особо актуален сейчас.

- Наоборот, умеренность в пище наряду с употреблением богатыми витаминами и иными полезными веществами овощей и фруктов способствует физическому оздоровлению. Если мы прочитаем жития подвижников, которые бо́льшую часть своей жизни провели в подвигах поста, то увидим, что все они жили весьма долгую жизнь. Правильно соблюдаемый пост делает человека духовно и телесно бодрым, исчезает сонливость, становится ясным разум.

И напротив, неумеренное употребление продуктов питания, гастрономические излишества становятся источником самых разных заболеваний. Но еще раз отмечу, если человек болен или его организм ослаблен хроническим недугом, то строгий пост может негативно отразиться на состоянии здоровья. Великий святой VII столетия преподобный Исаак Сирин сказал такие мудрые слова: "Всякую вещь красит мера". Необходим разумный, взвешенный подход в совершении любых дел, и это же правило относится к воздержанию в пище и иным подвигам.

- Уважаемый Митрополит, как Православная церковь относится к вакцинации?

Вакцинация – важное средство преодоления многих эпидемических заболеваний. Церковь никогда не выступала против прививок как таковых, как, впрочем, и большинства иных медицинских мер борьбы с болезнями. Вне зависимости от того, как человек относится к вакцинации, нужно помнить, что тот, кто делает прививку, совершает этот поступок не только для себя, но и для окружающих.

Некоторые архипастыри и священники по своему выбору уже привились от коронавируса, но они не навязывают никому свое мнение. Чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека является принцип добровольности вакцинации. Нельзя допускать поражения в правах тех, кто по какой-либо причине, включая медицинские предписания, не может вакцинироваться. Любой дееспособный взрослый человек должен самостоятельно принимать решение о прививках.

Алма-Атинская епархия по согласованию с акиматом города Алма-Аты открывала в дни Великого поста два центра вакцинации – один в православном медицинском центре имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) на территории храма Христа Спасителя и второй в приходском доме рядом с Вознесенским кафедральным собором.

- Владыка, в этом году накануне Пасхи в нашей стране отмечается государственный праздник – День единства народа Казахстана. Что бы вы хотели сказать в связи с этим важным днем казахстанцам?

- С первых дней независимости Казахстана этот светлый весенний праздник стал добрым символом мира и согласия в нашей стране. В одном из своих выступлений наш Президент, многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, сказал такие слова: "Сегодня каждый казахстанец, независимо от его этнической принадлежности чувствует себя частью единой большой семьи. Единство в многообразии – вот суть нашей политики".

Представители более 150 этносов, населяющие нашу страну, из года в год демонстрируют всему миру единство и сплоченность, стремятся к созидательной деятельности на благо нашего общего дома – Казахстана. Сохранение традиций прошлого, взаимопонимание и добрососедство народов является залогом к благополучию и процветанию страны.

Православная Церковь Казахстана наряду с Исламом ханафитского мазхаба вносит свой вклад в историческое развитие и культурное достояние республики, продолжает осуществлять благородную миссию, направленную на укрепление народного единства, упрочнение мира и благополучия в нашем обществе. В нынешний непростой период, когда наша страна продолжает борьбу с распространением коронавируса, мы твердо верим, что единство и сплоченность, свойственные нашему народу, способны преодолеть это испытание.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить мусульман Казахстана с продолжающимися священными днями месяца Рамазан.

- Ваше Высокопреосвященство, будет ли доставлен в Казахстан в этом году благодатный огонь?

- Несмотря на все трудности, как и в предыдущие годы, благодаря содействию государственного руководства и помощи благотворителей в праздник Пасхи в Нур-Султан и Алма-Ату из святого града Иерусалима, от Гроба Господня будет доставлен благодатный огонь, от которого затеплятся лампады в храмах Митрополичьего округа.

Совсем скоро наступит Пасха Христова – один из любимых праздников в нашей стране, где в мире и согласии проживают представители разных народов, культур и конфессий. Казахстанцы дорожат своим богатым историческим наследием, бережно сохраняют духовные основы, стремятся передать традиционные нравственные ценности подрастающим поколениям.

Призываю всех в пасхальные дни согреть любовью тех, кто рядом с нами, и проявить заботу даже о малознакомых или вовсе незнакомых людях, нуждающихся в нашей помощи. Пусть пасхальная радость наполнит каждую душу и каждый дом.

С наступающим праздником Воскресения Христова сердечно поздравляю всех казахстанцев и желаю всем благополучия, крепкого здоровья, а нашему общему дому – Казахстану – мира и процветания.

Торгын Нурсеитова

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