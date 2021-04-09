В Жанаозене ведется ремонт трех аварийных домов

В 2019 году на реконструкцию ветхих домов из республиканского фонда было перечислено 252 млн тенге.

В Жанаозене ведется капитальный ремонт жилого дома построенного 52 года назад.

В прошлом году 19 дом в 1 микрорайоне был признан аварийным. Вместе с этим акиматом города ведется модернизация еще двух ветхих домов. Проводится очистка подвалов, замена трубопровода, электрических сетей. Обновляются фасады и лестницы. Также проводится замена крыш.

Всего в Жанаозене имеется 262 многоэтажных жилых дома. 52 из них требуют капитального ремонта. В 2019 году на реконструкцию ветхих домов из республиканского фонда было перечислено 252 млн тенге. 183 млн идет на реконструкцию этих 3 домов, - рассказал руководитель Жанаозенского городского отдела жилищной инспекции Суюндик Мухамедов.

По словам специалистов, благодаря этому увеличится срок эксплуатации многоквартирных жилых домов. К слову, все дома, в которых будет проведен капитальный ремонт, переходят на новый формат управления в соответствии с действующим жилищным законодательством. То есть от жилищного кооператива (КСК) имущество будет управляться в форме объединения собственников (ОСИ).

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