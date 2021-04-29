Будет ли паспорт вакцинации отображаться в Ashyq

Данный вопрос еще на рассмотрении.

Вопрос интеграции приложения Ashyq с паспортом вакцинации еще на рассмотрении, сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

За апрель месяц при посещении объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq, выявлено было 736 посетителей со статусом "красный" и "желтый". Из них со статусом "красный" было 299, с "желтым" — 437. Это по городу Нур-Султан. По вопросам интегрирования с паспортом вакцинации - этот вопрос еще рассматривается, — сообщила Сархат Бейсенова.

Заместитель директора палаты предпринимателей "Атамекен" города Нур-Султан Куанышбек Мукаш добавил, что по республике на 28 апреля выявлено 867 человек с "красным" статусом и 483 с "желтым" статусом.

Также, по его словам, через сайт Ashyq, где можно проверить, не выходя из дома свой статус, выявлено 204 "красных".

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То есть люди сами себя проверили и обнаружили свой статус. Вопрос (интегрирования приложения и паспорта вакцинации— прим) находится на обсуждении на уровне министерства. Можно сказать, что планы есть, но сейчас обсуждается, как это интегрировать, — уточнил Куанышбек Мукаш.

Иностранцев смогут идентифицировать через приложение Ashyq.

Буквально вчера вышло в Play Market (для Android) приложение с возможностью идентификации иностранных граждан по номеру паспорта. Вышла новая версия приложения. Через Ashyq можно теперь проверять иностранцев, — сообщил Мукаш.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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