За 30 лет независимости в Мангистауском районе открыто 30 детских садов

В 30 детских садах района работают 284 педагога.

Сегодня в 30 детских садах воспитываются 2244 ребенка. В районе 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет охвачены посещением детского сада. Учебные кабинеты, столовые, спальни и детские площадки полностью оснащены технической базой, отвечающей современным требованиям.

Конечно, это большая радость, что за 30 лет открылось 30 детских садов. В настоящее время в районе функционируют 20 государственных, 10 частных дошкольных учреждений. Педагоги, которые трудятся над качественным образованием и осознанным воспитанием каждого ребенка, ежегодно проходят курсы повышения квалификации. Сейчас детские сады на некоторое время закрыты на карантин из-за эпидемии коронавируса, - сказала руководитель Мангистауского районного отдела образования Светлана Калиева.

В 30 детских садах района работают 284 педагога, прошедшие курсы повышения квалификации. Из них 28 специалистов высшей категории, 43-первой категории. В садах внедрены уникальные технологии. Так, в ясли-саду села Жынгылды запущена технология "Тәй-тәй". Уникальность заключается в том, что дети получают возможность глубоко исследовать мир с помощью новых технологий.

По словам специалистов, сегодня планируется охватить детскими садами детей в возрасте от 3 до 6 лет, яслями детей до 3 лет.

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