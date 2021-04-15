На побережье Актау строится крупный семейный парк

Сдача парка запланирована на июль.

В ноябре 2020 года был дан старт 2 этапу развития курортной зоны Актау, в рамках которой в течение двух лет предусматривается реализация крупных инвестиционных проектов на сумму более 400 млрд тенге.

Все эти проекты направлены на развитие туристического потенциала региона. Большую роль они играют в социально-экономическом развитии, куда можно отнести в первую очередь создание рабочих мест, развитие МСБ и многое другое.

Сегодня для журналистов был организован пресс-тур по объектам, на которых ведутся строительные работы.

На данный момент активно ведется строительство 4 объектов компании Tethys International Hub Ltd. Объем инвестиций по этим проектам оставил более 202 млрд. тенге. Вместе они предусматривают создание 1380 рабочих мест.

Самым первым на очереди идет тематический парк развлечений. Планируется создание масштабного парка для семейного отдыха с водными, наземными и воздушными аттракционами. На территории будут расположены три крупных аттракциона и большое количество мелких. В центральной зоне появится фонтан, рестораны продовольственные киоски и фудкорт. В среднем планируется посещение порядка 4,5 тысяч человек в день. По словам инициаторов проекта цены в развлекательном парке будут доступными для населения. Сдача парка запланирована на июль текущего года.

Наряду с этим в курортной зоне появится гольф-клуб и гольф-отель на 300 мест. А для любителей шоппинга будет построен современный торговый центр с развитой инфраструктурой. По проекту здание торгового центра будет выполнено в стиле древнего городища, он будет построен с применением природных материалов в выдержанных тонах.

Курортную зону вдоль береговой линии будет объединять прогулочная зона протяженностью 2,5 км и шириной 11 метров. Она будет предназначена как для пеших прогулок, так и для велосипедистов и т.д.Следующим по очереди расположится жилой комплекс корпорации "BI Group". Он будет состоять из вилл и апартаментов. Также на территорию в 15 га войдет гостиница мирового бренда на 200 номеров с бассейном и амфитеатром. Всего в проект под названием "Aktau Riviera" и 4-звездочный отель инвесторами планируется вложить 59 млрд. тенге. На сегодняшний день активно строится 1 очередь из вилл, которые планируют сдать к началу лета и апартаментов которые построят до апреля следующего года. Гостиницу по плану введут в эксплуатацию через год.

Также на берегу Каспия, в 20 км от Актау появится жилой комплекс AQUALINA RESORT из апарт-отеля, вилл, таунхаусов и апартаментов на площади в 10 га. Инвестор – компания Bazis-A. Сроки реализации 2021-2022 годы. По словам застройщиков, это также большая возможность для казахстанцев инвестировать в курортную недвижимость, жить и отдыхать на берегу моря.

Реализация проектов, расположенных в специальной экономической зоне "Морпорт Актау", будет способствовать привлечению в регион дополнительных инвестиций, притоку новых туристов, созданию новых рабочих мест, поступлению налоговых отчислений, а также развитию смежных отраслей экономики, что придаст положительный импульс социально-экономическому развитию области, - отметил заместитель акима Магистауской области Бекбол Орынбасаров.

Стоит отметить, что после поручения Елбасы, Н.А. Назарбаева в августе 2018 года о том что "Актау должен стать современным морским курортом". При поддержке Главы правительства на создание инфраструктуры выделено 17 млрд. тенге. В итоге завершен 1-й этап строительства - проложено 10,5 км электросетей, 31 км дорог, 56 км водопровода и 58 км газопровода.

Благодаря этому на территории СЭЗ в июле 2020 года был запущен 1 этап проекта гостиничного комплекса Rixos (в прошлом году отель посетили более 78 000 человек). Привлечено порядка 68 млрд. тенге инвестиций, трудоустроено более 600 человек, из которых 90% - местное население.

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