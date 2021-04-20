В Мангистау наблюдаются наиболее высокие показатели по развитию сельских территорий

Обеспеченность сельских населенных пунктов инфраструктурой и социальными услугами за 2020 год составила по стране – 60,3%.

Об этом сегодня в ходе Правительственного совещания доложил министр национальной экономики Асет Иргалиев.

В Казахстане проводится активная работа по повышению уровня жизни в сельской местности. Численность сельского населения составляет 7,7 млн. человек или 41% от общего числа населения страны. 28,2% в структуре занятого сельского населения занимает сельское хозяйство. Это наибольшая доля. В целом положительная динамика по основным экономическим показателям наблюдается последние 5 лет. Для дальнейшего повышения уровня жизни на селе Министерством проводится планомерная работа по реализации проекта "Ауыл-Ел бесігі".

Из общего количества сел было отобрано 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, в которых проживает 88% сельских жителей. Развитие этих сел будет осуществляться в приоритетном порядке в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".

Обеспеченность сельских населенных пунктов инфраструктурой и социальными услугами за 2020 год составила по стране – 60,3%. Наиболее высокие показатели наблюдаются в Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях. Целью проекта является улучшение качества жизни сельчан за счет модернизации инфраструктуры, с доведением её до параметров новых региональных стандартов.

В текущем году в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" планируется направить 105 млрд тенге на развитие 480 сел, в которых проживают 1,3 млн. человек. Это позволит реализовать более 1 тыс. проектов для развития транспортной и социальной инфраструктуры, а также жилищно-коммунального хозяйства. Для решения инфраструктурных вопросов в сельской местности в течение 5 лет будет выделено 800 млрд. тенге. Это позволит улучшить качество жизни 7 млн. сельчан в более 3,5 тыс. селах.

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