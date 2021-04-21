В конце года в Мунайлы появится новый жилой массив

Население района растет день ото дня.

В конце года в Мунайлинском районе появится новый жилой массив. Об этом сообщил руководитель отдела земельных отношений Мунайлинского района Бакытжан Орынбасаров.

По его словам, в районе проживает более 174 200 человек. 32637 из них находятся в очереди на получение земли. В этом году земельные участки будут предоставлены 2907 жителям.

Население района растет день ото дня. На это есть несколько причин. Прежде всего, многие наши соотечественники переезжают в Мангистаускую область, в том числе и в Мунайлинский район. Во-вторых, здесь высокая рождаемость. Поэтому очень много людей стоят в очереди на земельный участок, - сказал Бакытжан Орынбасаров.

По словам спикера, в первую очередь будут проложены газопровод и электричество. Затем гражданам предоставят земельные участки.

Новый жилой массив, который появится в районе до конца года, называется Кызылтобе-3. Газопровод полностью проложен на 751 земельном участке. Линия электропередачи находится в стадии строительства. На эти работы из бюджета выделено 256 миллионов тенге и объявлен тендер на государственные закупки. Кроме того, будет выделено 656 земельных участков в селе Батыр, 300 - в сельском округе Даулет, 1200 - в селах Мангистау и Баянды, - сказал Бакытжан Орынбасаров.

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