В Мангистау состоялось заседание совета ветеранов

В нем принял участие глава РОО "Организация ветеранов" Бахыткожа Салахатдинулы.

Сегодня состоялась VIII конференция областного совета ветеранов.

В ней приняли участие председатель правления Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" Бахтыкожа Салахатдинулы и аким Мангистауской области Серикбай Трумов. Мероприятие организованно в соответствии с требованиями санитарных норм, в онлайн формате. На повестке дня – обзор деятельности местного совета ветеранов за 2016-2020 годы. Определен новый состав, представлены члены ревизионной комиссии и делегаты на съезд Республиканской организации ветеранов.

На сегодняшний день в регионе действуют 2 городские и 5 районных организаций ветеранов. Общее количество зарегистрированных членов на начало года составило 51 705 человек. Количество первичных организаций – 105. По словам председателя Мангистауской областной "Организации ветеранов" Серикбая Тулетова, при поддержке местных властей в Актау, Тупкараганском, Мангистауском, Каракиянском, Мунайлинском районах обновлены и отремонтированы "Дома ветеранов". Проведен телефон и интернет. Областной совет ветеранов был переведен в недавно построенное здание Ассамблеи народа Казахстана. Офис полностью обеспечен мебелью и необходимой оргтехникой.

Важно пропагандировать среди молодого поколения, для их нравственного воспитания, истории жизни наших ветеранов, работавших в различных сферах и внёсших вклад в историю страны за 30 лет Независимости, - отметил Серикбай Тулетов.

Аким области С. Трумов в свою очередь поблагодарил аксакалов, каждый из которых когда-то сделал важный шаг, и это привело к большим достижениям для всего государства. Даже сегодня они не остаются в стороне и принимают участие в процветании Казахстана.

Неоспоримо, что сплоченность, взаимоуважение, дальновидность и благородство являются особенностями нашего народа и нашей страны. Старшее поколение с безупречными человеческими качествами, мудростью, наставлениями и уважением к традициям - пример для нынешнего. Мы надеемся, что подрастающее население Независимого на протяжении 30 лет Казахстана впитают из вашего опыта все самое лучшее и будут стремиться в светлое будущее, - сказал аким области.

Глава РОО "Организация ветеранов" Бахтыкожа Салахатдинулы отметил, что за 30 лет Мангистау преобразился до неузнаваемости, стал ярким и в то же время сохранил ценнейшее наследие наших предков.

Отрадно, что аксакалы Мангистауской области активно участвуют в социально-общественной жизни, вносят весомый вклад в развитие региона. Желаю, удачи во всех ваших начинаниях, - сказал Б. Салахатдинулы.

В завершении по предложению Б. Измухамбетова, на ближайшие 5 лет новым председателем Совета был избран Серикбай Толетов.

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