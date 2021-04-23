На господдержку в сфере сельского хозяйства в 2021 году предусмотрено 1,3 млрд тенге

На эти средства планируется профинансировать 113 проектов в сфере сельского хозяйства.

В рамках государственной программы "развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы", в целях развития сельского хозяйства области предпринимателям малого и среднего бизнеса, крестьянским хозяйствам, выделено 533,3 млн тенге.

Об этом сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Серик Калдыгул.

В настоящее время по программе субсидирования ставки вознаграждения 50 субъектов АПК просубсидировано на сумму 23,5 млн тенге ("КИЛ") и по программе субсидирования племенного животноводства 4 субъектам АПК просубсидировано на сумму 2,2 млн тенге.

Кроме того, в рамках государственной программы "развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" в целях развития предпринимательства в малых городах и сельских населенных пунктах, в том числе в сфере сельского хозяйства, на 2021 год предусмотрены средства в сумме 500 млн тенге.

На эти средства планируется профинансировать 113 проектов в сфере сельского хозяйства и создать 113 новых рабочих мест. Из них планируется передать 34 стартап проектам (30% средств).

В настоящее время профинансировано 16 проектов на сумму 100 млн.тенге.

По кредитам более подробную информацию можно узнать по контактным телефонам ниже.

АО "Агро Кредитная Корпорация":

Менеджер Кощиева Аида Балханкызы

Рабочий телефон: 8 7292 599195

Моб.: +7 705 393 94 99(WhatsApp)

Email: Kochshiyeva.A@agrocredit.kz

Менеджер: Дамир 8 708 766 26 76

Менеджер: Темур 8 701 246 48 98АО "Фонд финансовой поддержки":

Контактный тел. 8 7292 30-43-42

по Бейнеускому, Мунайлинскому районам – 8 701 515 95 19 Дина,

Каракиянскому, Мангистаускому районам – 8 707 233 33 23 Асылбек,

Тупкараганскому району, Актау (село Умирзак), Жанаозен(села Кызылсай, Рахат, тенге) – 8 702 710 10 39 Индира.

Время работы 09:00 – 18:30.

По субсидиям более подробную информацию можно узнать по контактным телефонам ниже.

Отдел растениеводства: 8 (7292) 60-54-38

Отдел животноводства: 8 (7292) 60-51-14

Отдел сельскохозяйственной техники и переработка сельскохозяйственных продуктов: 8 (7292) 60-51-00

Отдела анализа и государственного регулирования : 8 (7292) 60-51-20

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