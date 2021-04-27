В Мангистауской области ведется строительство крупного тепличного комплекса

Предприятие включает инкубаторный цех, производственный комплекс и убойный цех мощностью 5 тыс. тонн курятины в год.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сферах АПК, транспорта, туризма, а также ходом вакцинации населения.

В Тупкараганском районе глава правительства посетил введенную в эксплуатацию в апреле т.г. птицефабрику ТОО "Актау Агро". Предприятие включает инкубаторный цех, производственный комплекс и убойный цех мощностью 5 тыс. тонн курятины в год. Первую партию продукции планируется поставить на торговые прилавки региона в конце июня т.г.

В Мунайлинском районе премьер-министр ознакомился с проектом строительства тепличного комплекса ТОО "Aktau Green House" на площади 85 га. Проект реализуется в 2 этапа. Объем инвестиций на первом этапе составит 26 млрд тенге. К декабрю т.г. на предприятии будет создано свыше 180 рабочих мест, а объем производства составит 8 тыс. тонн овощей в год. На втором этапе – к концу 2022 года – количество рабочих мест будет увеличено до 430, а мощность тепличного комплекса – до 13 тыс. тонн продукции.

Глава Правительства проинспектировал ход реконструкции трассы от международного аэропорта до курортной зоны Актау, капитального ремонта автомобильной дороги республиканского значения "Жетыбай – Курык", а также реализацию других автодорожных проектов региона.

Мамин посетил строительные площадки туристической инфраструктуры г.Актау - тематический парк развлечений, гольф-клуб, апартаменты и отели под брендами Fairmont, Hilton, Aqualina Resort с общим количеством свыше 600 номеров.

Глава Правительства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение строительства запланированных объектов.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также ознакомился с ходом вакцинации населения региона против коронавирусной инфекции, посетив медицинский центр "Ясин".

В целом в Мангистауской области функционируют 32 прививочных пункта. 6 из них-передвижные прививочные бригады. Они выезжают и обслуживают места массового скопления людей – на набережной города и производственные участки.

Если в первые дни на прививку приезжали по 10 человек, то сейчас мы наблюдаем активность населения. Сегодня мы прививаем до 150 человек в день. Никаких жалоб от жителей не поступало. Для удобства на всей территории города функционируют дополнительные прививочные пункты. К примеру, в войсковой части 29/01, учреждении "КазАзот", департаменте полиции. По графику, утвержденному управлением здравоохранения, вакцинация будет вестись с 09:00 утра до 00:00. Стоит отметить, что 91,5% работников нашего медицинского центра привиты, - сказал директор ТОО "Ясин" Калдархан Курбанбеков.

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