Трехлетнего ребенка насмерть сбил погрузчик в парке в Алматы

На территории парка ведутся работы по благоустройству.

В алматинском парке 28 панфиловцев погиб ребенок 2018 года рождения, передает корреспондент zakon.kz.

Инцидент произошел около церкви. В том районе ведутся работы по благоустройству территории.

Малыш играл с голубями, в это время водитель погрузчика ехал по территории парка.

По словам водителя, он сам не знает, как это произошло. Мужчина не заметил ребенка и совершил наезд.

От полученных травм он скончался на месте.

На месте работают инспекторы, криминалисты и сотрудники полиции Алматы.

14:56 - Обновление

В Департаменте полиции сообщили, что факт зарегистрирован Управлением полиции Медеуского района в ЕРДР по статье 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).

К большому сожалению, травмы, полученные трех летним ребенком, оказались несовместимы с жизнью, он скончался. За рулем спецтехники находился гр.У.,1970 года рождения. Начато следствие, - сообщили в ДП.

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