Пропавший в Кызылорде шестилетний мальчик найден мертвым

Начато расследование.

Шестилетний мальчик, пропавший в Кызылорде, найден мертвым, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, ребенок пропал два дня назад. Со слов родителей, мальчик вышел из дома на улицу поиграть и не вернулся.

В его поисках были задействованы весь личный состав Департамента полиции, Управления полиции города, военнослужащие Национальной гвардии, ДЧС, волонтеры и местные жители.

Утром 29 апреля в канализационном люке частного жилого дома было обнаружено тело пропавшего ребенка. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Никаких видимых признаков насилия на теле ребенка не наблюдаются. Начато расследование, – прокомментировал начальник Департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.

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