Прогноз погоды на 30 апреля в Казахстане 

Местами по республике ожидается дождь с грозой.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 30 апреля, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике ожидается дождь с грозой, лишь западная половина РК будет находиться под влиянием отрога антициклона с чем ожидается погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на юго-востоке - град, на севере - туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области утром и днем местами ожидается пыльная буря, усиление ветра местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, усиление ветра днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области днем - град.

В Павлодарской области ночью местами ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

В Алматы переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С.

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