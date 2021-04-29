В Казахстане расширили список претендентов на государственные образовательные гранты

Для новых категорий также установлены размеры квоты приема при поступлении на учебу.

Правительство РК приняло постановление от 21 апреля 2021 года, которым внесло изменения в 2 постановления по вопросам получения высшего образования, передает zakon.kz.

Так, в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования внесены дополнения.

В конкурсе на получение образовательного гранта теперь также могут участвовать новые категории граждан:

дети из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей,

дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет,

дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп.

Для указанных категорий граждан установлены следующие размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования:

детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, - 5 процентов; детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, - 1 процент; детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп, - 1 процент.

Постановление вводится в действие с 7 мая 2021 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!