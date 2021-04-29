Скончался экс-глава военной контрразведки КНБ Саят Мынбаев

Он является старшим братом Сауата Мынбаева.

Скончался ветеран органов национальной безопасности, генерал-майор в отставке Саят Мынбаев. Об этом сообщили в КНБ Казахстана, передает zakon.kz.

Руководство Комитета национальной безопасности и РОО "Ветераны органов КНБ" выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – кончиной ветерана органов национальной безопасности генерал-майора в отставке Мынбаева Саята Мухаметбаевича. Искренне разделяем боль и скорбь, - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее Саят Мынбаев был начальником Департамента военной контрразведки КНБ. Он является старшим братом бывшего председателя правления "Қазақстан Темір Жолы" Сауата Мынбаева.

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