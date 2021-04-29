Врачи Нур-Султана: Вакцина – это самый доступный вид борьбы с пандемией

Эпидобстановка в стране обострилась.

В столичном акимате под председательством заместителя акима Бахтияра Макена состоялся круглый стол с участием представителей госорганов, медицинских учреждений, гражданского сектора.

По данным официального сайта акимата, они обсудили важность и необходимость проведения массовой вакцинации населения против КВИ, как единственно действенного способа победить пандемию.

Член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК V созыва Надежда Петухова отметила, что эпидобстановка в стране обострилась. По ее словам, сейчас заболеваемость коронавирусом в стране практически в 3 раза выше, чем в июле 2020 года.

На сегодня реанимационные отделения заполнены тяжелыми больными. Мы вес понимаем, что это неизученная, неизвестная и новая болезнь, которая требует определенных новых подходов. Отрадно, что Казахстан имеет возможность вакцинировать свое население. В некоторых странах люди выходят на митинги и протестуют, потому что у них нет возможности своевременно привиться. А ведь вакцинация - это единственный надежный, безопасный и эффективный способ защиты от коронавируса, - отметила общественный деятель, врач высшей категории по социальной гигиене организации здравоохранения Надежда Петухова.

В ходе выступления она привела примеры из истории, как вакцинация не раз спасала человечество от опасных вирусов. Так, Казахстан уже 20 лет является зоной, свободной от полиомиелита, дифтерии, столбняка, значительно снизилась заболеваемость гепатитом.

Конечно, граждане испытывают некоторые страхи по поводу вакцинации, распространяются различные мифы. Не нужно бояться, потому что стресс, который может возникнуть после получения прививки, намного легче, чем то, если человек заболевает этим серьезным заболеванием. В сегодняшней ситуации, когда заболеваемость прогрессивно растет, когда мы видим тяжелые осложнения, мы теряем людей, самое главное и надежное – сделать прививку. Все условия государство для этого сделало: вакцинация проводится бесплатно, доступно, практически в каждой поликлинике, в торговых точках, - добавила депутат.

В свою очередь председатель правления АО "Национальный научный медицинский центр", доктор медицинских наук Абай Байгенжин отметил безопасность и высокую эффективность вакцин, которыми могут привиться казахстанцы.

Мы выезжали в Москву, где посетили Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где руководит профессор Гинцбург. В течение двух дней нам показали всю цепочку и механизм разработки вакцины "Спутник V". Мы убедились, что эта вакцина является одной из самых успешных разработок, которые закладывались еще в советское время. Мы не понаслышке знаем, какая коварная болезнь коронавирус. Сегодня альтернативы вакцинации нет, - подчеркнул доктор медицинских наук.

Он также заверил, что вакцина не может вызывать заболеваемость опасным вирусом, поскольку не является живой, о чем наглядно говорят клинические испытания.

То, что мы разворачиваем в городе пункты вакцинации в местах общественного нахождения - это очень правильно. Если мы думаем о выживании нашей популяции, как государства, то мы сейчас в первую очередь должны думать о здоровье. А здоровье при таких пандемических случаях можно сохранить, если все будем мыслить в одном направлении, проводить вакцинацию. Уважаемые горожане, медики, я как один из ваших коллег, как житель столицы призываю, не надо бояться вакцинироваься, бойтесь заболеть, потому что осложнения, которые нам приходится лечить самые разные, вплоть до ментального нарушения, - отметил Абай Байгенжин.

Отметим, встреча проводилась в онлайн режиме.

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