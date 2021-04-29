Вооруженную группу вымогателей задержали в Алматинской области

Полицейские нашли два обреза, три снаряженных патрона и пистолет.

24 февраля в ДП Алматинской области обратился 45-летний житель Талдыкоргана с заявлением о вымогательстве у него неизвестными лицами 9 миллионов тенге, передает zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по п. 2 ст. ч. 3 ст. 194 УК РК. Вымогательство, совершенное группой лиц, с целью получения имущества в крупном размере.

20 апреля, в ходе проведения спецоперации, сотрудники Управления криминальной полиции ДП Алматинской области задержали в Сарканде трех жителей Саркандского района 26-, 28- и 56-летнего возраста.

В ходе обыска, у одного из них, оперативники обнаружили и изъяли два обреза, три снаряженных патрона и пистолет. Факт хранения оружия зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч. 3 УК РК. Все подозреваемые арестованы следственным судьей. Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, не разглашается.

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