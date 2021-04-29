В Казахстане упростили порядок возврата НДС

Декларация по НДС представляется ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

Упрощен порядок возврата налога на добавленную стоимость для предприятий, экспортирующих продукцию собственного производства. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

В целях совершенствования администрирования возврата НДС на постоянной основе проводится работа по упрощению процедуры возврата НДС. В статью 434 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" были внесены поправки, предусматривающие упрощенный порядок возврата в размере 50 % от суммы превышения налога на добавленную стоимость для предприятий, экспортирующих продукцию собственного производства. Комитет госдоходов.

Вышеуказанные поправки действуют с 1 января 2021 года и применяются к налогоплательщикам, являющимся производителями товаров собственного производства, если одновременно выполняются следующие условия:

плательщиком НДС осуществляется постоянная реализация товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке; оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке, за налоговый период, в котором осуществлялась постоянная реализация товаров, работ, услуг, составляет не менее 70 процентов в общем облагаемом обороте по реализации.

При этом перечень налогоплательщиков, производителей товаров собственного производства утверждается уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, т.е. Министерством торговли и интеграции РК.

В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Налогового кодекса возврат НДС в упрощенном порядке производится в течение 15 рабочих дней после истечения последней даты, для представления декларации по НДС.

Вместе с тем декларация по НДС представляется ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

Данная норма позволит сократить количество проверок. Поскольку, при соблюдении условий, возврат суммы НДС осуществляется без проведения налоговой проверки, - дополнили в КГД.

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